A Falerna 30 controlli domiciliari e 70 persone fermate per la verifica dei rientri da zone rosse

Proseguono i controlli su tutto il territorio del Comune di Falerna al fine di far rispettare le nuove direttive emesse nei DPCM per l’emergenza Coronavirus.

Il comune di Falerna specifica online che «non avendo alcun operatore di polizia municipale in servizio (il concorso per il reclutamento di 2 unità è stato sospeso dai DPCM in vigore) ad oggi può contare solo sull’inesauribile ed instancabile supporto della locale stazione dei Carabinieri di Falerna che sta eseguendo un capillare controllo del territorio nonostante il numero esiguo di uomini a disposizione».

Oltre 30 controlli domiciliari sono stati effettuati a carico delle persone rientrate dalle “zone rosse” del nord Italia con il supporto in questo caso dell’amministrazione comunale, oltre 70 sono state le persone fermate per controlli sul rispetto del divieto di spostarsi dal proprio domicilio senza un valido motivo.

«Nei prossimi giorni, nel corso delle attività di istituto di carattere preventivo e repressivo che saranno attuate su tutto il territorio comunale, i Carabinieri della Stazione di Falerna continueranno ad assicurare puntuali controlli nei confronti delle persone e delle attività commerciali così da verificarne l’osservanza degli obblighi loro imposti», spiega l’amministrazione comunale.

«In questo momento estremamente difficile in cui il Governo ha assunto dei provvedimenti che non hanno precedenti nella storia repubblicana il Comune di Falerna e le forze dell’ordine hanno l’obbligo di verificare che le disposizioni indicate nei vari DPCM siano effettivamente rispettate, perché dal severo rispetto delle norme dipenderà il futuro dei nostri cari, del nostro comune e del Paese intero», conclude la nota pubblicata dall’amministrazione del sindaco Daniele Menniti.