In arresto un quarantenne girifalcese per il reato di atti persecutori verso la moglie

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia in Girifalco hanno tratto in arresto un quarantenne girifalcese per il reato di atti persecutori.

L’uomo, già denunciato nei mesi scorsi per maltrattamenti a danno della moglie, e per questo sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla donna, nel corso della giornata di ieri la molestava reiteratamente raggiungendola più volte a casa, in una occasione danneggiandone la porta d’ingresso, finché non è stato arrestato dai militari che lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.

Oltre agli atti persecutori, i Carabinieri hanno contestato all’uomo il reato di danneggiamento, la violazione delle misure già impostagli dall’Autorità Giudiziaria, e l’inosservanza di provvedimenti di Autorità, inerenti le vigenti misure di prevenzione epidemiologica.