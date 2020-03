Il Comandante dei Carabinieri di Soveria Mannelli online con gli alunni del Costanzo in videochat

L’IIS Costanzo di Decollatura, diretto da Antonio Caligiuri, ha organizzato una video-conferenza tra gli alunni e il Comandante della Compagnia di Soveria Mannelli, Capitano Francesco Zangla in merito all’emergenza del Covid-19.

Oltre 200 tra alunni e docenti, utilizzando Hangouts Meet della piattaforma G-Suite, che la scuola utilizza per la didattica a distanza, hanno potuto vedere ed ascoltare, in diretta, il Comandante Zangla che ha illustrato i comportamenti da tenere per evitare la diffusione del contagio, le pene a cui si può andare incontro trasgredendo le ordinanze in atto.

Numerose le richieste di chiarimenti in relazione ai comportamenti da tenersi, tanto che la videoconferenza, che avrebbe dovuto avere una durata di circa 30 minuti, si è protratta per circa 80 minuti.

Soddisfatti i partecipanti che via chat hanno avuto parole di ringraziamento per il Comandante e per il Dirigente Scolastico che, insieme allo staff, ha promosso l’evento.

Il Dirigente, Antonio Caligiuri, nell’esprimere soddisfazione per la partecipazione seria e responsabile dei suoi alunni, ha dichiarato che altri momenti formativi, in merito all’emergenza in atto, saranno calendarizzati