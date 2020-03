Su chiamata dei Carabinieri del Comando Stazione di Decollatura, il Nucleo Emergenze Reventino Savuto è stato impegnato nella serata di oggi in un incendio in località Adami.

«Per un paio d’ore non abbiamo pensato all’emergenza coronavirus, per un paio d’ore è stata una giornata come tutte le altre», si ammette online, «un’emergenza ordinaria, di quelle che conosciamo bene, quelle che vediamo, quelle che sappiamo affrontare. Vi abbracciamo tutti, che tutto questo possa finire presto».