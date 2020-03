Seduta di giunta contestata a Decollatura da gruppo di minoranza Lista Unica. «Dall’albo pretorio on line del Comune (finalmente ripristinato) abbiamo appreso che giorno 13 pomeriggio si è riunita la Giunta comunale nell’apposita stanza concretizzando un assembramento (dal verbale risultano almeno 6 persone), vietato dalla legge, e con la presenza di persona di Lamezia», lamenta l’opposizione, «gli argomenti discussi non erano assolutamente urgenti, poiché i termini per impugnare decreti ingiuntivi o espletare procedure concorsuali sono tassativamente sospesi», anche se le delibere in atto son allegati al bilancio per quanto riguarda il fabbisogno del personale da approvare in consiglio comunale entro il 30 aprile, mentre «non hanno preso alcun provvedimento di aiuto per i tanti anziani e bisognosi del comune» dando «un pessimo esempio ai cittadini che stanno sottovalutando la necessità di restare in casa».

Si elogia invece «la presenza dei Carabinieri che stanno effettuando un lavoro eccezionale per controllare i cittadini indisciplinati e per convincere tutti del bisogno di stare a casa», mentre si avanzano dubbi sulla legittimità degli incarichi del segretario comunale, di un ragioniere e l’impiegato del servizio elettorale «provenienti da comuni distanti».