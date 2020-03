Anche a Soveria Mannelli ordinato il divieto di uscire di casa a piedi

Anche a Soveria Mannelli ordinato il divieto di stazionamento a piedi, di passeggio podistico, passeggio animali domestici, corsa podistica e attività sportiva all’aperto, uscite frequenti e ripetute per l’approvvigionamento di beni sull’intero territorio comunale.

Rispetto agli atti degli altri comuni non sono previste limitazioni territoriali o specifiche temporali.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi dell’ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro così come stabilito dall’articolo 7‐ bis del D.lgs. 267/2000.

Sul fronte sanitario il comitato Pro Ospedale del Reventino torna a lamentare che «al di là dei decreti vigenti, riteniamo grave che l’ambulatorio di Pediatria sia ancora chiuso, poiché la responsabile Mancuso è stata dirottata a Lamezia Terme. Il comprensorio rimane privo di questo importante servizio, lasciando molte madri senza assistenza, e quando necessaria devono infrangere le direttive restrittive in materia di prevenzione mettendo a rischio l’incolumità delle stesse e dei figli».