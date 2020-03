Raccolta fondi del Comune di Maida in favore dell’ospedale di Lamezia Terme

La settimana si è aperta a Maida con un confronto insieme ai collaboratori e alle forze dell’ordine sulle misure in atto per contrastare il contagio da Coronavirus.

Il primo intervento concreto di questa settimana è però l’aver organizzato una donazione. Il sindaco Paone ha proposto alla giunta, che ha approvato con delibera nr. 66, l’avvio di una raccolta fondi da destinare all’ ospedale di Lamezia Terme, presidio sanitario importantissimo nell’area centrale della Calabria che serve un comprensorio di circa 150.000 abitanti.

La raccolta è finalizzata a potenziare la dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione per gli operatori sanitari, con l’obiettivo di dare la possibilità ai cittadini di fornire un sostegno diretto e concreto a chi è in prima linea in questo complicato e incerto momento.

Ciascuno cittadino, imprenditore o associazione, anche dall’estero, può dare liberamente un contributo proporzionato alle proprie possibilità utilizzando il codice iban fornito dal comune di Maida con causale del bonifico “donazione emergenza covid19”, indicato anche il codice per eventuali donazioni dall’estero.

Il sindaco in questi giorni ha sentito telefonicamente diversi medici e infermieri di Maida che operano nel presidio sanitario di Lamezia, manifestando a loro e alla categoria che rappresentano piena vicinanza e l’incoraggiamento da parte dell’intera comunità.