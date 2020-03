Ubriaco picchia la moglie davanti ai figli, arrestato uomo di 41 anni

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Serrastretta hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi un cittadino romeno di 41 anni.

L’intervento dei carabinieri è scaturito da una telefonata sul numero di emergenza 112 fatta da uno dei figli minori, a seguito della ennesima aggressione del padre nei confronti della moglie.

I Carabinieri della Stazione di Serrastretta quando hanno raggiunto l’abitazione segnalata, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze alcoliche. Lo stesso continuava a inveire con minacce e insulti nei confronti della giovane moglie convivente.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’aggressore evitando ulteriori e più gravi conseguenze. La vittima è stata indirizzata presso il Centro Antiviolenza di riferimento per il necessario sostegno.

Il soggetto, dopo essere stato dichiarato in stato di arresto e dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli, in attesa del giudizio per direttissima, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella giornata di ieri, ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi di domicilio, di lavoro e di svago frequentati dalle parti offese.