Giornata piena per gli operatori del Nucleo Emergenze Reventino Savuto, impegnati dalle 7:30 con 4 squadre e 4 mezzi a liberare le strade di lunga percorrenza rimuovendo gli alberi caduti a causa del maltempo che ha colpito il territorio nella notte e nella prima parte della mattina.

In tutto, nella sola giornata di oggi, sono stati effettuati 21 interventi. Nel pomeriggio 2 squadre si sono occupate della manutenzione della tenda adibita a triage per l’emergenza coronavirus, e per fare in modo di mantenerla sicura dagli stillicidi delle acque piovane è stato creato un canale con sacchetti di sabbia deviandone il decorso.

Il presidente Tonino Vescio ringrazia «tutti gli operatori Ners che con spirito di sacrificio, competenza e conoscenza della tecnica e mezzi stanno riuscendo ad affrontare anche tutte le chiamate di urgenza ordinarie».

Il presidente ha inteso sottolineare nel breafing di servizio anche «il notevole lavoro che gli operatori stanno svolgendo h24 da quando è iniziata l’emergenza covid 19, presidiando i punti strategici, gli esercizi commerciali, invitando i cittadini a rispettare le regole di condotta per evitare il contagio. Un ringraziamento particolare va alla ditta “Agripiù” nella persona di Vincenzo Gigliotti e alla ditta “Petrone Calcestruzzi” entrambe di Decollatura, la prima per aver fornito i sacchetti e la seconda per aver fornito la sabbia per il riempimento degli stessi per le modifiche strutturali del corridoio esterno di triage dell’ospedale di Soveria Mannelli. Fare protezione civile è un impegno preciso e pieno di sacrificio, che in questo periodo va svolto in modo continuativo e la presenza sul territorio deve essere costante e non a singhiozzo ed è per questo i Ners sono orgogliosi del proprio lavoro».