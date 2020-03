Anche il Nucleo Emergenze Reventino Savuto si ingegna per la produzione di mascherine artigianali da distribuire alla popolazione.

«Durante i servizi di supporto e prevenzione nell’ambito dell’emergenza coronavirus i nostri operatori oltre alla distribuzione dei guanti per chi fa la spesa sono oggetto di richieste da parte dei cittadini della possibilità di avere delle mascherine», si spiega nel post a corredo delle doto, «dopo aver studiato diversi modi di realizzazione d mascherine autoprodotte le nostre operatrici oggi hanno collazionato il primo set di maschere che rispondono ai requisiti di impermeabilità».

Si precisa che «non sono ad uso professionali ma sono ottime per permettere alla popolazione sprovvista di presidi di poter fare la spesa o andare in farmacia in sicurezza. Raccomandiamo durante le poche uscite settimanali per l’acquisto di alimentari o farmaci di utilizzare sempre i guanti e le maschere. Grazie a tutti fin da ora per la collaborazione».