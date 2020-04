Il Consorzio di bonifica Tirreno catanzarese di Lamezia Terme, dichiara il direttore Flavio Talarico, «è operativo e continua ad assicurare i servizi su tutto il territorio nel pieno rispetto delle norme di prevenzione per la sicurezza, nell’espletamento dei servizi pubblici essenziali e nelle attività finalizzate ad assicurare la fornitura di acqua per l’irrigazione ed il presidio degli impianti, comprese le importanti attività di sorveglianza e gestione della Diga Angitola».

Si cita «l’intervento urgente assicurato in queste ore in favore degli impianti irrigui che forniscono acqua per irrigazione a centinaia di aziende agricole impegnate nelle pregiate coltivazioni della “cipolla di Tropea”. L’intervento in emergenza, assicurato dall’Ufficio Tecnico del Consorzio guidato da Cimbalo, ha visto operai, tecnici consortili e mezzi meccanici impegnati a salvaguardare la produzione della famosa “cipolla di Tropea”, tuttora in fase vegetativa, coltivata da circa 1000 produttori nella Valle del Savuto e che, a causa degli ingenti danni agli impianti causati dal maltempo di questi giorni, avrebbero visto compromessi i loro investimenti produttivi, rischiando un calo del raccolto di circa il 50/60% della produzione di quest’anno, senza contare il danno occupazionale».