Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Gizzeria per la scomparsa del docente scomparso dopo le complicanze da Covid-19

Il Sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza esprimono, «il profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del caro prof. Franco Paone», deceduto ieri a Catanzaro dopo il ricovero necessario per le complicazioni dovute al contagio da coronavirus.

Secondo la nota sul profilo social dell’amministrazione «l’improvvisa dipartita di Franco è una perdita grave per tutti, per la famiglia, per gli amici, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Uomo di sani principi, con il suo sorriso e le sue parole, non perdeva occasione per dispensare buoni consigli, lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo».

Si reputa che «con la morte di Franco, il Comune di Gizzeria perde uno stimato professionista competente, scrupoloso, impegnato con serietà e passione nel suo lavoro, rispettato e amato da tutti. Le più sentite condoglianze giungano alla moglie, al figlio e a tutti i cari del caro Franco».