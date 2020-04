Con le chiusure delle attività di ristorazione a Falerna le pizzerie si aprono alla solidarietà

Nel momento storico attuale di chiusure delle attività di ristorazione, a Falerna le pizzerie si aprono alla solidarietà.

Martedì sono state donate 50 pizze a circa 20 nuclei famigliari residenti nelle 3 frazioni del comune di Falerna. Le pizze sono state preparate dalla pizzeria e consegnate a domicilio grazie all’intervento di numerosi volontari nel rispetto delle limitazioni vigenti.

Oggi un ristorante/pizzeria ha donato 200 kg di prodotti alimentari tra cui 60 kg di pasta di semola e 25 di riso, 90 vasetti di tonno, 50 kg di salsa di pomodoro, 50 confezioni di legumi secchi, 30 kg di farina in confezioni da 1 kg, 10 confezioni di biscotti.

«Per merito di attività commerciali come il ristorante/pizzeria che ha effettuato la donazione, che credono sinceramente che la carità non sia un compito ma una scelta libera e consapevole, che donano con convinzione e senso di responsabilità», dichiara il Comune di Falerna, «i volontari impegnati sul territorio, le Parrocchie, rafforzano giorno dopo giorno l’impegno di prendersi cura dell’altro, offrendo aiuto ed assistenza in un piccolo paese dove facilmente la vera sofferenza rimane spesso nascosta, nella speranza di poter lasciare alle spalle al più presto un periodo così difficile».

I prodotti alimentari saranno distribuiti a breve tra le famiglie che maggiormente stanno patendo la crisi causata dal COVID-19, tutta l’attività di distribuzione è coordinata dalle parrocchie San Tommaso D’Aquino e Sant’Antonio Abate e Francesco di Paola sotto la direzione di Don Nahum Emilio e Don Biagio Palmeri Palmeri e con l’aiuto dei volontari dell’associazione I Briganti del Mancuso si occupano della consegna a domicilio, il Comando dei Carabinieri di Falerna, l’Associazione Fermare il Declino, l’Associazione “Volontari Urbact Falerna”.