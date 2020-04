Una pianta cinta dal tricolore nei cimiteri di Maida e Vena come gesto simbolico da parte dell’amministrazione

Il sindaco di Maida, Salvatore Paone, oggi insieme a Don Angelo e all’assessore Pettinato nei due cimiteri di Maida e Vena si è recato per depositare una pianta cinta dal tricolore.

«Un gesto simbolico, credo però doveroso, per ricordare il legame inscindibile tra la comunità e i nostri cari defunti», spiega il primo cittadino, «un gesto laico e religioso allo stesso tempo. Don Angelo ha rivolto lo spirito della preghiera dell’intera comunità ai nostri defunti, rivolgendola anche ai morti di coronavirus in tutti Italia».

Un’iniziativa nata, spiega Paone, poiché «dopo l’ordinanza per il Covid-19 che ha previsto anche la chiusura dei cimiteri di Maida e Vena, sono stati diversi i cittadini che mi hanno manifestato il proprio dolore e rammarico per non poter portare un fiore o un lume davanti la tomba dei propri cari. Il gesto simbolico di stamane è dedicato a loro e a tutti i concittadini che non vedono l’ora di poter tornare a depositare un fiore o pregare davanti a quella tomba».

L’invito rimane però il consueto: «dobbiamo resistere. Mi rendo conto che ogni giorno che passa è sempre più dura, ma oggi abbiamo il compito e il dovere di stare a casa e sconfiggere in questo modo il nemico invisibile. Ci riusciremo e presto torneremo alle nostre abitudini».