Prosegue la solidarietà anche nell’hinterland tra crisi economica da Covid-19 e la Pasqua che si avvicina.

Una pizzeria di Falerna ha donato oltre 20kg di pane fresco preparato appositamente per essere distribuito alle famiglie più bisognose, mentre il Rotaract Del Reventino, già impegnato a supportare i volontari nella distribuzione degli alimenti, nei prossimi giorni distribuirà uova di Pasqua ai bimbi più bisognosi.

A Maida le uova di cioccolato raccolte dal Comune avranno come destinatari i bambini di 2 anni, quelli della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, mentre a San Mando d’Aquino dopo la benedizione del pane da parte del sacerdote don Giacinto, i volontari lo hanno consegnato alle famiglie del paese.

Un dolce pensiero di cioccolato a domicilio anche ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Carlopoli e Conflenti,

L’amministrazione del comune di Cortale ha deciso implementare la distribuzione dei generi di prima necessità derivanti dal Programma F.E.A.D. ampliando la platea dei beneficiari anche ai cittadini, in disagio socio- economico e bisognosi, che non hanno aderito agli avvisi del 04/12/2019 e del 04/02/2020 di cui al bando istituito con delibera n° 98 del 14/11/2019 (Indirizzo per istituzione elenco di famiglie bisognose per l’ammissione al beneficio del banco alimentare ed altre iniziative promosse dal comune). La distribuzione sarà effettuata dai volontari della Prociv-Cortale che raccoglieranno le richieste e organizzeranno le consegne .