Via crucis solitaria del parroco di Soveria Mannelli vigilata dai carabinieri

Se settimana scorsa la via crucis in solitaria aveva comportato una multa per il parroco di Rocca Imperiale, il parroco di Soveria Mannelli, don Roberto Tomaino, ha ripetuto la celebrazione vigilato però dai carabinieri.

In tempi di lockdown, il sacerdote ha voluto comunque celebrare la via Crucis e così, stamani, da solo e indossando la mascherina sul volto, ha preso la croce e si è incamminato per le vie del paese. Un gesto col quale don Roberto ha voluto testimoniare l’amore che ha portato il Cristo a morire per l’umanità.