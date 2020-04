Pasqua di solidarietà in diversi comuni dell’hinterland lametino. La croce rossa di Pianopoli ha distribuito all’interno della raccolta alimentare supportata dalle attività locali anche olio di oliva e kiwi, oltre a cuzzupe fatte in casa.

A Falerna una struttura per ricevimenti e cerimonie ha donato 90 uova di cioccolato per i bimbi, un ristorante 170 kg di alimenti, un agriturismo oltre 60 kg di pane fresco da distribuire tra i meno abbienti, un’associazione senza scopo di lucro ha donato buoni carburante per i volontari impegnati nella consegna dei prodotti alimentari che ad oggi ha aiutato circa 80 famiglie.

Dopo gli annunci dei giorni scorsi, uova di Pasqua consegnate anche a Carlopoli, cuzzupe prodotte in loco a Cortale. A Conflenti il Rotary club del Reventino ha omaggiato i ragazzi delle scuole medie con 20 uova di Pasqua, mentre il Club Lions Lamezia Terme -Valle del Savuto ha donato al Gruppo Comunale di Protezione civile 50 mascherine artigianali. A Soveria Mannelli l’amministrazione comunale ha avuto invece un pensiero speciale per i ricoverati della casa di riposo.

Per ricordare invece chi non c’è più alla presenza del sindaco, degli assessori, dei parroci e dell’arma dei carabinieri è stata celebrata una piccola funzione all’interno del cimitero comunale di Curinga.