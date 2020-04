I “giovani di Jacurso” donano colombe pasquali agli anziani ed ammalati del paese.

Un gesto di solidarietà e vicinanza umana è stato posto in essere in questi giorni, caratterizzati dall’isolamento forzato imposto per contrastare il diffondersi del covid-19, da parte del gruppo “Giovani di Jacurso”, i quali hanno riservato un pensiero amorevole alle persone che maggiormente soffrono la solitudine e le difficoltà del momento.

I ragazzi di Jacurso, infatti, nel rispetto delle prescrizioni imposte, e con l’assistenza dei volontari della protezione civile locale, coordinati da Peppino Maiolo, hanno consegnato presso le case di anziani ed ammalati delle colombe pasquali.

Il dono è stato accompagnato da un biglietto con cui augurano a tutti : “pace e speranza in questo momento difficile, per tutti noi”.

Il gruppo “Giovani di Jacurso”, costituitosi da qualche anno, si è da sempre impegnato nel sociale, organizzando diversi eventi tesi a dare nuova linfa vitale al paese, e si compone dei seguenti membri: Antonio Ciliberto, Angela Trino, Asia Graziano, Giuseppe Tozzo, Daniela Pileggi, Bruna Ciliberto, Chiara Trino, Edoardo De Vito, Francesco Buccafurni, Grabiele Moio, Jacopo Perri, Letizia Derro, Noemi Serratore, Pietro Zaccone, con il supporto e la presenza del parroco del paese Don Giuseppe Gigliotti.