Contagi tra parenti, aumentano i casi tra Serrastretta e Pianopoli

Dopo il capofamiglia, anche il resto del nucleo familiare risulta positivo al Covid-19 ai tamponi effettuati a Catanzaro, portando così a 7 il numero di contagiati nel comune di Serrastretta, con altri 2 casi (marito e moglie, già in isolamento con la famiglia) a Pianopoli legati da parentela al caso precedente.

Lo comunica lo stesso sindaco Felice Molinaro, che dalla pagina social dell’amministrazione comunale spiega che il dato è relativo ai familiari più stretti conviventi nel medesimo immobile a Migliuso, posti in isolamento domiciliare già dal 9 aprile, sebbene in assenza di sintomi.

Altri 2 tamponi sono stati effettuati ad altri cittadini di Serrastretta legati alla famiglia, con un primo esito negativo ed un secondo in attesa da parte dei laboratori di Catanzaro. Anche dal primo cittadino, come da suoi omologhi di Pianopoli e Girifalco nelle ultime ore, l’invito ad evitare il nascere di ricostruzioni ed allarmisti, invitando invece a rispettare nuovamente tutte le misure in atto nel campo delle restrizioni vigenti.