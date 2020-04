Rimangono 7, tutti circoscritti all’interno dello stesso nucleo familiare, i casi di positività al Covid -19 a Serrastretta.

Il sindaco Felice Molinaro comunica infatti che l’esito del tampone, a cui era stata sottoposta una persona legata da rapporti diretti alla famiglia in quarantena e residente nella frazione Migliuso, è risultato negativo.

«Ciò rafforza la speranza e la probabilità che il contagio possa essere limitato all’ambito familiare interessato», dichiara Molinaro, «questo episodio deve farci riflettere su due aspetti importanti. Il primo è che il virus è più vicino di quanto pensavamo. Il secondo è che dobbiamo assolutamente continuare ad attenerci alle regole e non abbassare la guardia, pensando che il problema non ci possa toccare. L’oramai diffusa espressione “Io resto a casa” riassume la principale azione da attuare. Il distanziamento sociale è la più efficace arma a disposizione per arginare la diffusione del virus, unitamente al rispetto delle fondamentali norme di igiene».