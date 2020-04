I consiglieri comunali del gruppo “RicostruiAMO Cortale” propongono esenzioni tributarie per le attività in lockdown

I consiglieri comunali del gruppo “RicostruiAMO Cortale” Antonio Mungo (capogruppo), Elisabetta Simonetta e Raffaele Castano’ nell’emergenza Covid-19 lamentano che «le normative dettate dal Governo per fronteggiare l’emergenza non hanno ancora preso in esame specifici provvedimenti previsionali per una eventuale sospensione/riduzione o esenzione dei tributi locali a favore di imprese, operatori economici e commerciali che subiscono passivamente l’obbligo di chiusura delle attività. Vero è che tale settore di lavoro può godere, e non in ultimo, delle agevolazioni previste dal recente D.L. 18/2020, ovvero della sospensione dal versamento delle ritenute fiscali, dell’Iva e dei contributi previdenziali, ma nulla ancora è stato disposto con riguardo ai tributi maggiori Imu, Tasi e Tari che pesano anche tanto nel bilancio di impresa».

I consiglieri comunali ritengono che «si debba procedere alla stesura di un piano strategico attraverso la pubblicazione di un bando pubblico mirato ad individuare le ditte locali operanti in condizioni di regolarità, attualmente inattive e chiuse per effetto dei Decreti governativi. Alle attività bisognevoli di sostegno non potrà essere erogato denaro diretto, bensì potrà essere applicata una misura di esonero dal pagamento di tutti i tributi maggiori Imu, Tasi e Tari relativi all’intero anno 2020. Tali agevolazioni implicheranno il dovere da parte dei titolari a mantenere attiva l’impresa e la forza lavoro preesistente alla data di chiusura».

Tali mosse dovranno però essere bilanciate all’interno dello strumento economico di previsione per il triennio 2020-2022 (in cui compariranno solo Imu e Tari, senza più la Tasi), il cui termine di approvazione in tutta Italia è alla fine del prossimo mese.