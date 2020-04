Da lunedì riapre l’ufficio postale a Nocera Terinese

A partire da lunedì vengono riaperti gli Uffici Postali di Nocera Terinese e Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, e quelli di Rombiolo e Pizzo Marina in provincia di Vibo Valentia, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Catanzaro e Vibo Valentia è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.