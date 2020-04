Nuovo positivo al Covid-19 nel territorio lametino, con primo caso registrato anche nel comune di Conflenti.

A darne notizia è online direttamente il sindaco Serafino Pietro Paola: «sono appena stato informato dalla Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro che, purtroppo, anche la nostra Comunità è stata toccata in maniera diretta dalla contaminazione del Covid-19. Informalmente avvisato dai Militari dell’Arma dei Carabinieri già da ieri, ho provveduto immediatamente a contattare le persone che sono risultate aver avuto relazioni con il soggetto positivo, invitandole ad osservare tutte le prescrizioni ed i protocolli previsti per la quarantena, in attesa delle istruzioni più appropriate da parte delle competenti Autorità sanitarie».

Alla persona contagiata e ai suoi familiari viene espressa «la solidarietà, l’affetto ed un abbraccio ideale da parte mia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità conflentese unitamente all’augurio per una pronta guarigione. Rinnovo la raccomandazione a tutti Voi di osservare scrupolosamente le direttive, le precauzioni e le prescrizioni emanate dalle Autorità nazionali e regionali e di adottare tutte le misure igienico sanitarie dettate dalla comunità scientifica per tutelare la nostra salute ed evitare ulteriori contagi. In questo momento è necessario mantenere la calma e restare sereni, evitando deleteri chiacchierii nel rispetto delle persone coinvolte e della loro privacy».