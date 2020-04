Il Comune di Conflenti va incontro a circa 30 alunni privi di strumentazioni per la didattica a distanza

L’Amministrazione comunale di Conflenti, per far fronte alle necessità delle famiglie in difficoltà finanziaria ed a basso reddito che rischiano di vedere esclusi i propri figli dalle opportunità della didattica a distanza, intende acquistare e mettere a disposizione dei ragazzi frequentanti le scuole strumentazioni digitali come sostegno integrativo alle risorse ministeriali stanziate per l’emergenza Covid-19.

Entro la fine di questo mese saranno definite le modalità di accesso al beneficio per circa 30 alunni delle scuole elementari e medie di Conflenti.