Il gruppo Unitalsi sottosezione di Lamezia Terme ha voluto essere vicino alle fasce più deboli nel Reventino

Trascorse le festività pasquali, in un periodo per tutti delicato a causa del Covid-19, il gruppo Unitalsi sottosezione di Lamezia Terme ha voluto essere vicino alle fasce più sensibili della popolazione, in particolare nell’area del Reventino.

Grazie al grande contributo del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soveria Mannelli, già attivo sul territorio per controllare i flussi di traffico nei diversi Comuni, è stato possibile consegnare alle famiglie più bisognose non solo mascherine (create appositamente da sarte della zona), ma anche dolci pasquali (donate dalle attività locali che hanno partecipato), nonché le uova di cioccolato e generi alimentari di prima necessità.