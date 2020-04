Lista Unica propone di creare un nuovo fondo per finanziaria ulteriori buoni pasto a Decollatura

I promotori della Lista Unica, Gigi De Grazia e Mario Perri, hanno scritto al sindaco di Decollatura proponendo di recuperare delle somme per creare una ulteriore trance di buoni spesa da distribuire alle persone non beneficiarie degli stessi.

«La proposta è stata formulata pensando esclusivamente ai bisogni dei cittadini ed anche come proiezione di comportamenti politici conseguenti all’attuale pandemia, che in pochissimo tempo ha reso vecchi ed obsoleti tutti i modi di fare politica ed amministrazione nei piccoli centri, che tutti gli amministratori ed i cittadini dovranno darsi perché il Mondo, l’Italia e Decollatura sono profondamente cambiati ed il futuro è molto incerto», sostengono De Grazia e Perri.

La proposta è quella di veicolare in un nuovo fondo i gettoni di presenza dell’ultima legislatura della Cardamone, l’indennità di carica degli assessori e del Presidente del Consiglio dei mesi di marzo ed aprile, gettoni di presenza dei consiglieri che riterranno di devolvere in toto o solo in parte le loro spettanze, i circa 3000 euro di un incarico revocato ad un ingegnere, eventuali donazioni di altri cittadini o imprenditori.