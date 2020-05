Lo scoppio di una bombola di gas in via dei Cipressi a Girifalco ha causato un vasto incendio che ha interessato gran parte della zona e spaventato i residenti di tutto il paese che hanno sentito un forte scoppio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco costretti a domare fiamme altissime, sul posto anche un’ambulanza del 118 per soccorrere delle persone che sembrerebbero rimaste ferite. Sul posto anche la Prociv.

Aggiornamento

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono impegnate in contrada San Marco, via malafiore, nel comune di Girifalco per uno scoppio bombola situata all’interno di un casolare di campagna a poca distanza dal centro abitato.

Ferito in modo non grave il proprietario che riportava comunque diverse ustioni. Lo stesso in cura al personale medico del suem118 giunto sul posto. Intervento dei vigili del fuoco per l’estinzione del rogo e la messa in sicurezza della zona.