La Pro Loco Vena di Maida ha donato delle mascherine a tutti gli abitanti della frazione, per affrontare meglio la fase 2 che comincia ora. I volontari della pro loco hanno distribuito porta a porta i dispositivi assicurandosi che ce ne fosse una per ogni componente della famiglia. Il tutto è avvenuto con la massima sicurezza, rispettando le misure anti contagio.

La Pro Loco ha pensato anche ai bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola elementare e della scuola media regalando loro libri e quaderni di attività così da rendere più piacevoli e divertenti i giorni in casa. Anche se ora le misure si allentano, bisognerà prestare la massima attenzione per evitare di dover tornare indietro.

Le mascherine, di materiale misto cotone e TNT ad alta protezione, lavabili e riutilizzabili, sono state commissionate a una sarta del paese per poi essere distribuite gratuitamente dai soci della Pro Loco Vena.

“Le associazioni non nascono solo per organizzare feste in piazza, ma devono esserci sempre, anche in un momento del genere; teniamo al nostro paese e abbiamo voluto dimostrarlo con questo gesto di solidarietà. Non possiamo organizzare eventi, manifestazioni o altro, ma possiamo stare comunque vicini ai nostri concittadini dimostrandogli così il nostro sostegno”, – così il presidente dell’associazione Francesco Panza – “In questa difficile battaglia contro covid-19 pensiamo che ogni contributo fatto con il cuore sia utile e doveroso, certi che torneremo ad abbracciarci e stringerci le mani nella nostra piazza e per le strade del nostro meraviglioso paese”.