“Sulla decisione politica dell’ex vice sindaco risponderò nei prossimi giorni, rendendo conto direttamente alla comunità”

«C’è davvero da ringraziare i solerti componenti della minoranza di ‘Costruiamo il futuro’ dell’attenzione prestata alle dichiarazioni dell’ormai ex vice sindaco Loprete. Ci hanno riportato con i piedi per terra, dopo queste settimane di lockdown in cui tutto è rimasto sospeso, perfino l’acredine politica che spinge troppo spesso a sospetti e dietrologie infondate, utili solo a chi le usa (questa opposizione ad intermittenza) per farsi scudo del proprio vuoto di azione politica». E’ quanto afferma il sindaco di Maida, Salvatore Paone che risponde alle dichiarazioni del gruppo di minoranza di ‘Costruiamo il futuro’ in merito alle dimissioni del vice sindaco Loprete.

«Se avessero impiegato la stessa solerzia e la stessa energia nell’affiancare la comunità di Maida in questo difficile periodo emergenza sanitaria, diventata drammaticamente emergenza economica, avrebbero portato un contributo determinante alla distribuzione di pacchi alimentari, mascherine e medicine, si sarebbero magari resi utili con azioni concrete e operative, invece di delegare a questa importante attività di supporto a singoli cittadini, agli amministratori sempre presenti e operativi e alle associazioni di volontariato – afferma ancora il sindaco Paone – invece dopo essere spariti dalla faccia di Maida in un periodo delicatissimo, riappaiono tutti chiacchiere e illazioni, parlando per frasi fatte e strumentalizzando la decisione politica dell’ex vice sindaco in merito alla quale risponderò compiutamente nei prossimi giorni, rendendo conto direttamente alla nostra comunità».