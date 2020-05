Monica Aloe è il nuovo vice sindaco del Comune di Maida. La nomina è stata ufficializzata, questa mattina, nel corso della seduta di Giunta dal sindaco Salvatore Paone che ha affidato al neo vice sindaco anche la delega alle Politiche sanitarie e dell’infanzia. Nel confermare gli altri componenti dell’Esecutivo, la Giunta comunale di Maida si tinge di rosa, quindi, come non è mai stato in passato: Sabrina Fiumara delegato sindaco nella frazione di Vena, già Assessore con delega alle politiche sociali e alla valorizzazione della minoranza linguistica viene nominata anche assessore alle politiche giovanili; Marianna Pettinato, viene confermata Assessore con delega allo spettacolo, turismo e bilancio; Paolo Pileggi già Assessore con delega al decoro urbano, all’istruzione e scuola, all’associazionismo, alla protezione civile, alla viabilità e manutenzione viene nominata anche assessore allo sport.

“Con la nomina del neo vicesindaco Aloe ripartiamo con forza e grande entusiasmo con l’azione amministrativa – ha affermato il sindaco Paone -. Era necessario subito dare una risposta ai cittadini e credo che la figura della dottoressa Aloe sia un segnale importante di quanto la compagine che mi onore di guidare sia determinata a proseguire nel lavoro che ci aspetta nei prossimi due anni. Stiamo già lavorando al prossimo bilancio di previsione che avrà come linee guida una risposta alle esigenze nate dal periodo di Covid-19 con la conseguente crisi economica che vede in difficoltà operatori economici e famiglie. Mi piace sottolineare che da questo momento”.

Il vice sindaco Aloe, pediatra molto stimata che andrà a qualificare ulteriormente la già determinata Giunta Paone, ha voluto ringraziare “innanzi tutto il Sindaco e il resto della compagine amministrativa per la fiducia accordatami. Sento la responsabilità di questo nuovo incarico amministrativo e con molta umiltà ma tanto impegno metterò tutte le mie competenze, le mie forze e la mia esperienza al servizio della comunità maidese. Tante le idee che voglio portare avanti e sono certo che con l’entusiasmo e la vicinanza di tutti gli altri amministratori raggiungeremo gli obiettivi”.