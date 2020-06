L’amministrazione comunale di Falerna “richiama” al recupero del decoro urbano delle aree private prospicienti viale Aldo Moro, in prossimità del lungomare, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Nell’avviso si contesta «l’abbandono del patrimonio immobiliare sia privato che pubblico dato in concessione» situazioni «che ledono l’immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana, valori questi ultimi, che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti».

Viene così “sollecitato” «ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell’ambito del lungomare di Falerna» di «provvedere nell’immediato al rifacimento delle recinzioni degli edifici, e/o delle parti deteriorate di esse e dei relativi cortili ecc. prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, il cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse, nonché all’eliminazione di staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza ecc. possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità».

Si chiede anche di «provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri e/o parti esterne visibili dalla pubblica via» e di «tenere ordinate e pulite le aree private e/o pubbliche in concessione visibili dagli spazi pubblici».

Un avviso che dovrebbe essere precedente ad un’ordinanza, visto che si conclude rimarcando che «nell’ipotesi che l’inerzia dei suddetti proprietari si dovesse protrarre nel tempo, questo ente provvederà ad adottare tutte le conseguenti disposizioni atte a tutelare la salute pubblica ed il pubblico decoro, e pertanto interverrà d’autorità con addebito di spesa a carico dei proprietari».