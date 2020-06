Mandorli avvelenati a San Mango d’Aquino, la denuncia dell’amministrazione comunale

«Basta con gli atti vandalici», tuona l’amministrazione comunale di San Mango d’Aquino lamentando online che «con grande rammarico dobbiamo denunciare che purtroppo continuano gli atti vandalici nel nostro territorio. Dopo le panchine, fiori, cestini ora anche gli alberi di mandorle piantate con cura e amore sono state oggetto di gesti inqualificabili ad opera di qualche scellerato, sono state avvelenate con pesticidi per farle morire ed una è stata addirittura estirpata».

Secondo sindaco ed amministrazione «mantenere e conservare il patrimonio pubblico comunale comporta un impegno finanziario e sono fatti a favore di tutta la nostra comunità. Per questo chiediamo gentilmente rispetto della cosa pubblica e dell’ambiente; chiediamo che non avvengano più atti vandalici per avere un paese migliore altrimenti ogni nostro sforzo sarà vano».

Si conclude reputando che «noi non molleremo e continueremo con gli interventi relativi alla sicurezza stradale, al decoro e alla pulizia del nostro paese, delle nostre piazze, strade e viuzze al fine di rendere più bello e accogliente il nostro borgo con grande attenzione e rispetto alla tematica dell’ambiente e del verde come non mai».