Imu 2020, acconto pagabile oltre il termine di domani ad alcune condizioni a Conflenti e Soveria Mannelli

In scadenza domani l’acconto Imu per quanto riguarda il 2020, ma se diverse amministrazioni comunali ancora non hanno approvato il bilancio di previsione 2020-2022, avendo tempo fino al 31 luglio, altre hanno cercato di “tollerare” eventuali ritardi nei pagamenti in funzione dell’attuale crisi economica e sociale dovuta all’impatto delle misure prese per il Covid-19

A Conflenti il pagamento della prima rata di acconto Imu verrà accettato entro il 20 agosto senza applicazione di sanzioni e interessi. La giunta comunale ha infatti approvato la proposta da sottoporre domani sera al consiglio per la disapplicazione di sanzioni ed interessi sui pagamenti della prima rata di acconto IMU effettuati entro la data del 20 agosto.

Non e’ invece previsto per il momento alcun rinvio della quota riservata allo Stato per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, la cui scadenza rimane fissata a domani, salvo diversa indicazione ufficiale in materia da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze.

A Soveria Mannelli la possibilità di corrispondere l’acconto Imu relativo al 2020 viene accettata entro il 30 settembre senza applicazioni di sanzioni ed interessi, ma solo per i contribuenti che possano attestare:

situazione ISEE non superiore a 20.000 euro (per le persone fisiche);

mancata produzione di reddito, a seguito di chiusura dell’attività a causa delle restrizioni Covid-19 (per gli imprenditori commerciali).

L’ attestazione redatta su apposito modello in distribuzione presso l’ Ufficio Tributi del Comune e/o scaricabile sul sito www.soveria.it dovra’ pervenire al protocollo dell’ente entro il 31 ottobre a pena di decadenza dal beneficio