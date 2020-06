L’amministrazione comunale di Jacurso, guidata dal Sindaco Ferdinando Serratore, annuncia che «come anticipato in un incontro pubblico mesi addietro sulla salvaguardia ambientale e sviluppo del territorio, si è proceduto alla bonifica dei siti oggetto di discariche abusive che da decenni hanno rappresentato l’emblema di inciviltà e di depauperamento del territorio», con il primo cittadino a lamentare che «si continua purtroppo nello sfregio, incuranti del costo pesantissimo in termini di bonifica e di inquinamento. Oggi per l’amministrazione comunale di Jacurso è motivo di orgoglio avere uno dei territori tra i più salubri della Calabria. Purtroppo non è stato sufficiente aver avviato da decenni la raccolta differenziata e veicolato una sana campagna di educazione ambientale».

Serratore sottolinea così che «i fatti hanno fatto emergere tutt’altro, pertanto oltre a quanto posto in essere l’amministrazione comunale, al fine di contenere tale fenomeno, ho predisposto la sistemazione di alcune telecamere in prossimità dei siti più esposti all’incuria dell’uomo. Peraltro, con il nuovo gestore, si confida nei mesi avvenire, di radicare la cultura ambientalista con una maggiore divulgazione ed implementazione della raccolta differenziata».

Si ricorda poi che l’amministrazione «dopo anni di abbandono, si è adoperata a strutturare il primo percorso naturalistico tracciato da cartellonistica dedicata in località “Madama Laura”, ed avviato il piano di gestione destinato al taglio colturale dei boschi votati a faggeta e pineta, a salvaguardia di un patrimonio che, oltre a rappresentare un polmone naturale, conserva una vestigia paesaggistica di straordinario valore».