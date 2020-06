Nuova vita per l’impianto di depurazione di Jacurso

L’Amministrazione Comunale di Jacurso, guidata dal Sindaco Ferdinando Serratore, colleziona un altro significativo risultato, frutto di un coinvolgente lavoro di squadra.Una politica portata avanti all’insegna della salvaguardia ambientale e del territorio, che oltre alla bonifica dei siti oggetto di discariche abusive che da decenni hanno rappresentato l’emblema di inciviltà, oggi si aggiunge l’avvio del nuovo sistema di depurazione tra i più innovativi della Regione Calabria.A detta del Sindaco a fine 2018, l’impianto di depurazione comunale era stato distrutto a causa di una frana che oltre ad impedirne l’accesso l’ha reso inagibile.Considerata l’enorme criticità, l’impegno dell’amministrazione comunale di Jacurso, supportata dall’ufficio tecnico guidato con sagacia dall’Ingegnere Luigi Sabatini, ha portato all’avvio di una serie di iter procedurali finalizzati ad efficientare l’intero impianto di depurazione.Tutto ciò è stato possibile grazie alla Protezione Civile, che nel 2019 ha contribuito con un finanziamento delle opere di ripristino della funzionalità per un ammontare di oltre centomila euro.All’Ufficio Tecnico Comunale va il merito della redazione del progetto del nuovo impianto come sistema all’avanguardia, unico a livello regionale per tipologia, e consentire cosi un contenimento dei consumi energetici e la migliore efficienza depurativa.Il nuovo sistema ha previsto macchine e impianti di ultima generazione, come:- l’ossidazione con diffusori a micro bolle;- la ridondanza delle pompe di ricircolo e dei compressori;- una nuova vasca per la denitrificazione atta a migliorare la qualità delle acque in uscita.Inoltre, l’impianto è stato dotato di uno scolmatore per allontanare le acque piovane dall’impianto, in modo da salvaguardare il processo depurativo.I lavori sono stati eseguiti dalla società Cooperativa CalProgetti di Vibo Valentia, e diretti dall’Ing. Domenico Scalamogna.L’impianto è gestito da Gemina S.r.l di Roma.Il Sindaco Serratore, ha voluto rimarcare che la coerenza amministrativa continua a rappresentare un baluardo di vita politico gestionale di Jacurso, mantenendo fede agli impegni assunti fin dall’inizio della consigliatura, e di fare della piccola comunità jacursese una realtà tra le più salubri in ambito regionale, che senza gli interventi portati avanti con successo in questi anni non avrebbero aggiunto nulla al depauperamento e all’incuria imperante, di cui tutti hanno potuto dare una esaustiva lettura.