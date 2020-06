Artisti ospitati gratuitamente a San Mango d’Aquino, la proposta dell’assessore Trunzo

Artisti ospitati gratuitamente a San Mango d’Aquino. L’idea arriva dall’assessore Francesco Trunzo, e condivisa online dal profilo dell’amministrazione, spiegando che «in questo momento di crisi per il settore degli artisti, poeti, scrittori, cantanti, musicisti la proposta che sto portando avanti con l’amministrazione comunale è quella di dare in comodato d’uso gratuito le tante case in disponibilità del comune, già arredate e pronte all’uso a tutti i sopracitati che vivono questo momento post covid e non riescono, o meglio, sono in crisi economica, per via del blocco delle manifestazioni pubbliche».

Secondo il componente della giunta comunale «il fine è quello di aiutare i tanti artisti che ci hanno rallegrato con le loro opere e con le loro doti fino a poco tempo fa, e che in questo momento stanno vivendo un periodo di disagio economico, ed anche di arricchire il nostro paese con artisti. Il tutto verrà concesso in modo gratuito».