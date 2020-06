Il 6 luglio a Maida test seriologici gratuiti per dipendenti comunali e attività commerciali e artigiane del centro abitato

Arrivano i test seriologici a Maida, dopo che già altri comuni dell’hinterland lametino si erano mossi in tal senso in precedenza.

La stessa amministrazione comunale online annuncia che «vista l’importanza di conoscere lo stato immunologico individuale relativo all’infezione da sars- cov2, per ridurre le possibilità di contagio interindividuale, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Adis Cosenza, ha organizzato una giornata di screening della popolazione, su base volontaria, attraverso test rapido. Il test sarà offerto gratuitamente ai dipendenti comunali e alle attività commerciali e artigiane a posto fisso del centro abitato che sono più esposti al contagio in quanto hanno più contatti col pubblico», mentre il costo del test per i cittadini è di 30 euro (è necessaria la prenotazione tramite whattsapp al numero 391.1015484).

Lunedì 6 luglio presso la piazzetta 4 luglio 1806 (le croci) saranno effettuati i test rapidi del tipo “Covid-19 IgG/IgM rapid test”, marchiati CE e registrati presso il Ministero della Salute, dall’associazione Adis Cosenza.Onlus

Il test, denominato “pungidito” di tipo qualitativo, necessita di una goccia di sangue prelevata direttamente dal dito del paziente​ ed i risultati saranno letti​ in 10 minuti circa, su pazienti sintomatici e asintomatici. Nel caso di positività verrà attivata la procedura standard di segnalazione all’ASP.