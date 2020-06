Cinquantanovenne ai domiciliari trovato con circa 11 grammi di droga nascosti in balcone

Nella tarda mattinata di ieri a Maida i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza un maidese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione in abitazione, M. A., cinquantanovenne, già agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane complessivamente contenenti circa 10,3 grammi di eroina, ed un quarto contenente circa 0,5 grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

I Carabinieri li hanno rinvenuti all’interno di un mobile sottolavabo posto sul balcone della cucina. L’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza, a disposizione dalla competente Autorità Giudiziaria lametina.