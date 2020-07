Verso il completamento dell’edificio scolastico di Gizzeria

Prosegue spedito ed a pieno ritmo l’impegno dell’amministrazione comunale in favore del completamento dell’edificio scolastico situato in contrada Mortilla, nel territorio comunale di Gizzeria.

Grazie all’investimento di fondi comunali sono in corso lavori di completamento di una parte della struttura che sarà pertanto fruibile già nei prossimi mesi. Il Sindaco facente funzioni Francesco Argento, insieme a tutta l’amministrazione comunale, esprimono «piena soddisfazione per il progetto presentato, in favore dello stesso edificio scolastico, per un importo pari a circa un milione di euro e ritenuto ammissibile con decreto Dirigenziale N° 3915 del 06/04/2020 del Dipartimento regionale per lo sviluppo economico-attività produttive. Il progetto ritenuto ammissibile, che va ad aggiungersi ai cospicui fondi investiti in questi ultimi anni dal Comune di Gizzeria, consentirà di ultimare una struttura scolastica moderna e multifunzionale in grado di soddisfare i bisogni formativi dei giovani ragazzi di Mortilla e di Gizzeria Lido, ma altresì, anche di tutti quelli del comprensorio che avranno l’opportunità di potersi iscrivere con un evidente vantaggio logistico».