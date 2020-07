Il 12 luglio camminata sulle orme di Gioacchino da Fiore in memoria di Saverio Tropea

Camminata sulle orme di Gioacchino da Fiore in memoria di Saverio Tropea, è l’iniziativa in programma lungo un percorso che da Platania porta a Carlopoli per arrivare all’Abbazia di Corazzo a Castagna nel comune di Carlopoli. E’ quanto si legge sulla locandina che annuncia l’iniziativa, dove inoltre campeggiano i loghi dell’Avis provinciale di Catanzaro, del gruppo Cammino di Gioacchino da Fiore, del Parco Nazionale della Sila e del comune di Carlopoli.

Organizzata dall’associazione “Cammino di Gioacchino da Fiore” la manifestazione è in programma per la giornata del 12 luglio, e prevede il ritrovo dei partecipanti presso la chiesa di Platania alle 8 dove è stabilita l’accoglienza e un benvenuto da parte dell’Avis di Platania, Decollatura e Carlopoli.

Il percorso si sviluppa su una distanza di oltre 15 km verso l’Abbazia di Corazzo, con visita guidata dopo l’arrivo a cura dell’amministrazione comunale di Carlopoli. Da parte degli organizzatori viene precisato che vi è l’obbligo di indossare la mascherina durante gli approfondimenti lungo il sentiero e di osservare la distanza di 2 metri tra i partecipanti, inoltre viene consigliato di indossare abbigliamento e scarpe da trekking, il percorso riserva una difficoltà media e la partecipazione è aperta ad un massimo di 20 persone.

E’ obbligatoria l’iscrizione gratuita al numero 348.9718524 (Giovanni) oppure inviare una email a: camminodigioacchinodafiore@gmail.com