CasaPound Lamezia Terme segnala la presenza di esche avvelenate a San Pietro a Maida.

«Qualche giorno fa presso Via Indipendenza, – spiegano in una nota – un cittadino durante una quotidiana passeggiata con il proprio cane ha notato l’animale mangiare una polpetta sospetta. Si è scoperto che il pasto fosse ripieno di solfato di rame, una sostanza tossica se ingerita. Per fortuna si è riusciti a mettere in salvo il cane che aveva ingerito una quantità considerevole di veleno ma si è trattato di un caso fortuito pertanto raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione».

Secondo il movimento politico «è molto probabile che si sia trattato di un gesto volto a ‘risolvere’ l’annoso problema del randagismo. Infatti, seppur le soluzioni individuate da questi malfattori siano meschine, non si può nascondere che la problematica in questione non venga discussa e affrontata da chi di competenza. Il mancato riguardo per il randagismo alimenta l’intolleranza verso cani e gatti, innocenti, che rischiano la loro vita, all’interno di un ciclo che li vede come uniche vittime».