Per la sorveglianza estiva a Falerna si opta per la svolta ecosostenibile prevedendo una spesa di circa 18.000 euro.

L’amministrazione comunale ha indetto una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della “Fornitura di 6 veicoli elettrici per la Polizia Municipale (4 biciclette a pedalata assistita di cui 2 di tipo stradale e 2 per fondi sabbiosi e fangosi, e 2 scooter elettrici) nell’ambito del Progetto “spiagge sicure Falerna – estate 2020” finanziato dal Fondo per la sicurezza urbana, Legge 1° dicembre 2018, n.132 di cui al Decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2018.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda entro il 14 luglio, con l’aggiudicazione che dovrebbe avvenire entro fine mese con 7 giorni di consegna per i 6 veicoli (che dovranno essere forniti con tutti gli accessori del caso e personalizzate con i colori istituzionali e logo del Comune di Falerna).