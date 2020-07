Rimette le deleghe al turismo, spettacolo e associazionismo l’assessore Giusy Vescio

Si è svolto ieri a San Mango d’Aquino il consiglio comunale di approvazione del bilancio preventivo, dopo 2 anni dall’insediamento dell’amministrazione guidata dall’avvocato Marrelli, il quale ha sottolineato la sua grande soddisfazione nel riuscire a dare all’ente «una nuova speranza e luce dopo il dissesto».

Parimenti si sono registrate però anche le rimissioni delle deleghe al turismo, spettacolo e associazionismo dell’assessore Giusy Vescio, la quale ha spiegato la sua azione in una missiva, nella quale ha sottolineato come «l’entusiasmo che mi ha portato ad accettare il delicato compito conferitomi non voglio si perda nell’insoddisfazione, nell’impossibilità di fare e di agire davvero per il bene della comunità».

Secondo la Vescio «non sarebbe giusto continuare ad occupare una posizione di visibilità senza la giusta serenità che oggi non ho più, per una serie di motivi e non è da me occupare una delega senza svolgerne le funzioni con serenità , tranquillità e trasparenza», reputando che «le scelte, le decisioni, anche quelle più banali, vanno sempre condivise, discusse, confrontate e prese insieme e sinceramente troppo spesso mi sono ritrovata in situazioni imbarazzanti che non appartengono alla mia persona».