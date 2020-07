Mercoledì pomeriggio verrà inaugurata la nuova sede di Falerna del Centro per l’Istruzione Provinciale per gli Adulti

Mercoledì, alle 17, verrà inaugurata la nuova sede di Falerna del CPIA – Centro per l’Istruzione Provinciale per gli Adulti di Catanzaro.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha dimostrato di credere nella ricchezza di una scuola per gli adulti nella Frazione di Castiglione Marittimo, la nuova sede è stata individuata in un’ala della struttura comunale di Via Timpone.

L’esperienza del C.P.I.A. sul territorio catanzarese è ormai consolidata come testimonia il trend della popolazione scolastica ad esso riferita di ben 2.448 iscritti.

Il Comune di Falerna ha fornito aule e strutture scolastiche funzionali ed adeguatamente arredate, per l’istituzione di una sede associata nel proprio Comune che garantirà la copertura del servizio sia nel proprio territorio, che in parte della costiera tirrenica, fino alle zone montane dei Comuni limitrofi e che permetterà di servire un territorio che altrimenti risulterebbe scoperto.