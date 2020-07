L’Associazione “Una Voce Tante Voci” chiede giustizia per Chico Forti

Anche Conflenti si mobilita per Chico Forti, lo spirito dell’iniziativa promossa dall’Associazione “Una Voce Tante Voci” è teso a sollecitare gli organi competenti di Governo affinché mantengano alti gli sforzi diplomatici per pretendere che il nostro concittadino abbia la possibilità di avere giustizia mediante la celebrazione di un nuovo processo. Sarà inoltre esposto all’ingresso della sede istituzionale del Sodalizio uno striscione con la dicitura “Giustizia per Chico Forti’’.

«Chico Forti – spiegano i componenti del direttivo di “una Voce Tante voci” – sta affrontando un’incredibile odissea giudiziaria per cercare di tramutare l’assurdo verdetto che l’ha visto condannare all’ergastolo senza condizionale. Da allora è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, ma non ha mai smesso di gridare la sua innocenza. Sulle indagini, il processo e la condanna ci sono molti dubbi, nonostante che per la legge americana si debba condannare qualcuno solamente “al di là di ogni ragionevole dubbio”».