Sabato sul lungomare di Falerna discussione sul futuro del Covid-19

“Covid-19: dopo l’estate cosa succederà?” è il tema del dibattito pubblico organizzato dall’associazione Logo&Polis di Iolanda Baretta sul lungomare di Falerna sabato dalle 19.30.

Parteciperanno il sindaco di Falerna, Daniele Menniti; il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro; la virologa dell’Asp di Catanzaro, Giuseppina Berardelli; il docente di Fisica dell’Unical Riccardo Barberi; Stefano Rocca, vicepresidente dell’associazione Lamezia shopping.

Gli ospiti dell’iniziativa analizzeranno il fenomeno pandemico in ogni suo aspetto: medico, scientifico, amministrativo e socio-economico. Non solo una corposa disamina di quanto avvenuto durante i mesi del lockdown ma anche prospettive per il prossimo futuro da parte di rappresentanti istituzionali e della società civile che, quotidianamente, si interfacciano con le problematiche del territorio.

Sempre secondo i dati forniti dall’Oms, oggi sono quasi 16 milioni i casi segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità con oltre 640.000 decessi. E, in molti dicono, che per i prossimi mesi autunnali, i ritmi del contagio aumenteranno progressivamente così come è avvenuto nella prima metà di quest’anno. A ribadirlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra.