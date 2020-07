Obbligo di dimora e presentazione per 2 volte alla settimana 42 enne di Curinga

Nella mattinata odierna, il GIP del Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto di M.G., 42enne e M.C. 27enne che il 27 luglio scorso erano stati colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco.

Nella circostanza, i Carabinieri, presso l’abitazione degli indagati, in Curinga, rinvenivano stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 109 grammi circa diviso in più involucri, oltre che un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una somma di denaro superiore di poco ai 500 euro composta, per la maggior parte, da banconote di piccolo taglio.

Espletate le formalità di rito, come disposto dalla competente A.G., i prevenuti erano stati condotti presso la loro dimora in regime degli arresti domiciliari per poi essere condotti innanzi al GIP del Tribunale di Lamezia Terme che, dopo aver convalidato l’attività della Polizia Giudiziaria, disponeva la liberazione dei 2 arrestati e, solo per M.G., disponeva l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne e obbligo di presentazione alla P. G. competente per territorio per 2 volte alla settimana.