Raggiunto l’ 82,75% di raccolta differenziata effettuata a luglio a San Mango d’Aquino

Si celebra l’ 82,75% di raccolta differenziata effettuata a luglio a San Mango d’Aquino, con l’amministrazione a reputare «merito di tutti noi cittadini e delle scelte di questa amministrazione, che fin dal primo giorno si è dedicata al tema ambientale, mai un giorno senza la raccolta, il servizio non si è mai fermato come è successo in molti altri comuni per il blocco delle discariche».

Secondo l’amministrazione «il traguardo del 90% ora è a portata di mano, manca poco, dobbiamo sensibilizzare i pochi rimasti che ancora non fanno la raccolta in modo scrupoloso e attento. Mai come adesso differenziare è importante, perché come detto dall’assessore regionale all’ambiente, il capitano Ultimo, tra 2 anni le discariche spariranno e noi possiamo rispondere “siamo pronti”».