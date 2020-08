Anche a Falerna una struttura in metallo a forma di pesce che fungerà da contenitore per il recupero della plastica

E’ stata donata all’Amministrazione Comunale di Falerna una struttura in metallo a forma di pesce che fungerà da contenitore per il recupero della plastica.

Posizionata nel tratto di spiaggia libera del lato sud del lungomare di Falerna, l’opera è stata realizzata da Giuseppe Bruni, Davide Orlando, Gianluca Tomaino, Andrea Vecchio e Luca Mendicino.

L’amministrazione ha anche proceduto all’acquisto e al posizionamento di 4 nuovi punti di raccolta differenziata nelle spiagge libere. Delle mini-isole per differenziare lungo le spiagge in modo corretto vetro, plastica, carta e rifiuti indifferenziabili. Le nuove mini isole ecologiche si aggiungono alle 10 già posizionate ad inizio estate (1 ogni 250mt di spiagge libere per un totale di 46 raccoglitori di rifiuti).

L’Amministrazione confida nel senso di responsabilità e di rispetto verso il mare dei concittadini e dei turisti al fine di poter mantenere un territorio e delle spiagge pulite.