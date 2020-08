Interventi del Gruppo Comunale Protezione Civile di Conflenti a San Mazzeo e sul Monte Mancuso

Due gli interventi del Gruppo Comunale Protezione Civile di Conflenti nella giornata di oggi nell’ambito della campagna antincendio boschivi: il primo nella Frazione San Mazzeo ed il secondo sul Monte Mancuso.

Le attività, coordinate da “Calabria Verde”, hanno visto il Gruppo in prima linea, equipaggiato con l’apposito modulo AIB per lo spegnimento delle fiamme.

Al fine di ridurre al minimo il tempo necessario per arrivare sul luogo delle operazioni è stato programmato da parte del Comune e del Gruppo, in condivisione, l’acquisto di un apposito automezzo per il trasporto del modulo e che si aggiungerà, dalla prossima settimana, al Land Rover “Defender” già assegnato all’Organizzazione dei Volontari di Conflenti.